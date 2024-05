Após voltar a subir de volume, nível do Guaíba chega a 3,77 metros em Porto Alegre

As águas do Guaíba voltaram a subir após novas chuvas na região de Porto Alegre nesta quarta-feira (29). Em medição realizada às 15 horas desta quinta-feira (30), o nível do lago atingiu 3,77 metros, ainda acima da cota de inundação.

A medição foi feita em um ponto instalado emergencialmente no início de maio na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. O atual nível do Guaíba está 17 centímetros acima da cota de inundação do lago, após o governo gaúcho atualizar para 3,6 metros o novo limite. A nova referência de alerta para a altura das águas passou a ser de 3,15 metros.

Desde o início das medições mensais das chuvas em Porto Alegre, em 1916, nunca havia chovido tanto em um mês em Porto Alegre como em maio de 2024. O acumulado no mês na cidade, até o momento, é de 694,4 milímetros, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após um início de maio com boa parte da capital gaúcha submersa, as águas do Guaíba, enfim, voltaram a recuar, ainda que com diversos pontos alagados. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, na região Norte de Porto Alegre, segue fechado por tempo indeterminado para pousos e decolagens. Não há previsão de quando o local voltará a operar.

Limpeza pós-enchente

O feriado de Corpus Christi foi de trabalho pelas equipes de limpeza da Prefeitura de Porto Alegre. Com o recuo lento do Lago Guaíba nos últimos dias, mesmo com chuva, permitiu que o órgão público fizesse a remoção de lixo em 28 locais da cidade onde a água baixou.

A Prefeitura calcula que, desde 6 de maio, quando o serviço de limpeza começou nos pontos de resgate, até a noite de quarta-feira (29), foram retiradas mais de 17,7 mil toneladas de resíduos das ruas, como restos de móveis estragados. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ainda aguarda o recuo da água em áreas inundadas para dar início ao serviço nessas outras localidades.

Cerca de 800 garis das seções Centro, Extremo-Sul, Norte, Sul e Leste estão atuando nos serviços de limpeza dos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba, conforme as águas vão baixando em cada local. Os trabalhadores são auxiliados por mais de 250 equipamentos entre caminhões e retroescavadeiras.

Descartes

Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente nos chamados pontos bota-espera, que são áreas próximas das regiões inundadas, onde o departamento de limpeza urbana recolhe os materiais desprezados.

Depois, os resíduos serão direcionados para o aterro de Gravataí. Os dois terrenos no centro histórico de Porto Alegre ficam na Avenida Loureiro da Silva, ao lado da Receita Federal (nº 678); e ao lado do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), nº 104. O terceiro terreno fica na Avenida da Serraria, nº 2.517.