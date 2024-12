Advogado nega que CNH de motorista envolvido em acidente em Teófilo Otoni estivesse suspensa

O advogado do motorista envolvido no grave acidente ocorrido na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), no último sábado (21), negou a acusação de que ele estivesse trabalhando com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Na segunda-feira (23), o caminhoneiro Arilton Bastos Alves prestou depoimento de mais de seis horas à Polícia Civil. Ele foi liberado logo após ser ouvido pelo delegado que apura o caso.

"De fato, a carteira dele foi suspensa, mas ele obteve uma decisão judicial revogando essa suspensão”, afirmou o advogado Raony Scheffer em entrevista à Agência Brasil, garantindo que o documento foi restituído ao caminhoneiro no último dia 12 pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra de São Francisco. O advogado não soube informar a razão pela qual a habilitação chegou a ser suspensa.

Veja também País Polícia civil de Minas pede a prisão de motorista da carreta que causou o acidente em Teófilo Otoni País Acidente em Teófilo Otoni: motorista de carreta teve CNH apreendida há dois anos, diz PC-MG

A defesa do motorista afirmou ainda que ele não estava foragido, mas deixou o local do acidente porque entrou em pânico ao constatar a gravidade da colisão entre um ônibus que transportava 45 pessoas – das quais 41 morreram -, um carro e a carreta que ele dirigia.

“O Arilton presenciou o ônibus em chamas; pessoas gritando; desesperadas; chorando e pedindo ajuda. Embora não tenha responsabilidade pelo que aconteceu, ele entrou em pânico. Inclusive, teve medo de ser agredido ao ver vários veículos parando próximos ao local. Por isso, após ver que não tinha condições de prestar socorro algum, ele deixou o local”, disse o advogado.

A Polícia Civil de Minas Gerais chegou a pedir autorização judicial para prender o motorista, mas a solicitação foi negada pela Justiça.

ACIDENTE EM TEÓFILO OTONI

Pelo menos 41 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos, na madrugada do último sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. O ônibus, da empresa Emtram, transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção após um pneu estourar.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o ônibus invadiu a contramão e colidiu contra a carreta, que estava carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também se chocou contra os veículos.

A hipótese de que o acidente foi causado pela explosão do pneu é uma das linhas de investigação da Polícia Civil de Minas Gerais. A outra é que a carreta estava com excesso de peso, em alta velocidade, e que, na altura do distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, um grande bloco de granito se soltou de um dos reboques, caindo na pista para, em seguida, ser atingida pelo ônibus.