Acidente em Teófilo Otoni: motorista de carreta teve CNH apreendida há dois anos, diz PC-MG

O motorista do caminhão envolvido em um grave acidente na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni, Minas Gerais, teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida há dois anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele teve o direito de dirigir suspenso após se recusar a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz em Mantena, no Interior do estado.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o motorista do caminhão abandonou o local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o homem fugiu para o Espírito Santo. As investigações seguem em andamento, e detalhes adicionais estão sendo tratados pelo setor de inteligência da PRF.

Veja também País Filha é presa por encomendar morte do pai com o marido para herdar fortuna de R$ 3 milhões em Goiás País Corpos de vítimas do acidente na BR-116, em MG, são levados para o IML; veja lista de mortos e sobreviventes

SOBRE O ACIDENTE

Pelo menos 41 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos, na madrugada deste sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. O ônibus, da empresa Emtram, transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção após um pneu estourar.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o ônibus invadiu a contramão e colidiu contra a carreta, que estava carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também se chocou contra os veículos.

A PRF ainda investiga a dinâmica do acidente, mas supostamente teria se iniciado após um bloco de granito se desprender da carreta, fazendo com que o motorista do ônibus perdesse o controle do veículo.