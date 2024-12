Polícia civil de Minas pede a prisão de motorista da carreta que causou o acidente em Teófilo Otoni

A Polícia Civil pediu, na manhã deste domingo (22), a prisão do motorista que dirigia a carreta que se envolveu em um grave acidente em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

O nome do motorista não foi divulgado. Ele fugiu do local do acidente e está sendo procurado pelas forças de segurança.

A carreta do modelo bitrem não poderia estar circulando naquele horário, segundo reportado pela CNN. O veículo estava com excesso de peso.

O acidente deixou 41 mortos - o maior número de vitimas em estradas federais no Brasil desde 2008 segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O motorista da carreta teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida há dois anos.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele teve o direito de dirigir suspenso após se recusar a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz em Mantena, no Interior do estado.

ACIDENTE EM TEÓFILO OTONI

Pelo menos 41 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos, na madrugada deste sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. O ônibus, da empresa Emtram, transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção após um pneu estourar.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o ônibus invadiu a contramão e colidiu contra a carreta, que estava carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também se chocou contra os veículos.

A PRF ainda investiga a dinâmica do acidente, mas supostamente teria se iniciado após um bloco de granito se desprender da carreta, fazendo com que o motorista do ônibus perdesse o controle do veículo.