Saiba quem é Luiz Galeazzi, executivo morto em queda de avião e que perdeu a mãe em acidente aéreo há 14 anos

A primeira vítima identificada após a queda de avião em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22), é o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi. A morte foi confirmada pela Galeazzi & Associados, empresa da qual ele era sócio. As informações são do portal g1.

Luiz Cláudio era formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e gerenciava os negócios da família na área de gestão de crise e de restruturação de empresas. O executivo atuou em processos de recuperação judicial no Brasil e no exterior.

O negócio havia sido criado pelo pai da vítima, Cláudio Galeazzi, considerado um dos grandes nomes do setor de recuperação de empresas do País. O executivo morto na queda de avião havia perdido a mãe Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, na queda de um avião bimotor, em São Paulo, em 2010.

Veja também País Idoso consegue resgatar cachorro após ter casa atingida por queda de avião em Gramado País Família mineira estava hospedada em pousada atingida por queda de avião em Gramado: 'Desespero muito grande'

Na ocasião, a aeronave decolou rumo a uma fazenda em Goiás, quando caiu “de bico” em uma mata. A mulher tinha 69 anos e era a única passageira da aeronave. Maria Leonor e o piloto, de 32 anos, morreram na hora. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o bimotor utilizado estava no registrado no nome de Luiz Cláudio.

Queda de avião

A queda do avião aconteceu na manhã deste domingo (22) em Gramado, no Rio Grande do Sul, com a morte de pelo menos 10 pessoas.

O governador Eduardo Leite foi quem confirmou a morte de todos os ocupantes da aeronave. "No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos", frisou.

Conforme a Brigada Militar, o avião caiu na Avenida Das Hortênsias, entre Gramado e Canela, por volta das 9h15, minutos depois de decolar do aeroporto de Canela com destino a Florianópolis.