Família mineira estava hospedada em pousada atingida por queda de avião em Gramado: 'Desespero muito grande'

Uma família de Juiz de Fora, Minas Gerais, estava hospedada na pousada que foi atingida pelo avião que caiu na manhã deste domingo (22), em Gramado, no Rio Grande do Sul. Marco Aurélio Mendonça, de 38 anos, sua esposa Laura Cassiano, de 35, e o filho do casal, Ícaro Mendonça, de 8, estavam na sala de café da manhã do estabelecimento no momento do acidente. As informações são do g1.

"Escutamos um estrondo muito forte. O teto onde estávamos caiu, era de gesso [...] Desceu tudo na nossa cabeça. Minha esposa teve um corte pequeno. Foi um desespero muito grande. Pessoas saindo do hotel com o corpo queimado, uma cena de filme de terror, uma coisa pavorosa", disse Marco Aurélio.

A família, que passava férias na região, foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Miguel, em Gramado. "Tive um corte no pé, já que estava de calçado aberto. O Ícaro não teve nenhum ferimento, nada mesmo. Já a Laura teve um corte na cabeça, já que os escombros caíram nela. Ela fez uma tomografia e está bem", complementou.

QUEDA DE AVIÃO EM GRAMADO

Um avião caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, havia 10 pessoas na aeronave. Nenhuma delas sobreviveu.

Conforme a Brigada Militar, o avião caiu na Avenida Das Hortênsias, entre Gramado e Canela, por volta das 9h15, minutos depois de decolar do aeroporto de Canela com destino a Florianópolis.

Avião atingiu prédio, loja e pousada

O avião acabou atingindo a chaminé de um prédio, uma loja de móveis, o segundo andar de uma residência e uma pousada.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que 15 pessoas precisaram ser levadas ao Hospital de Gramado, a maioria por inalar fumaça do incêndio.

Segundo a Defesa Civil, duas pessoas têm ferimentos graves e outras onze ferimentos leves.