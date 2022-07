Acidente em rodoviária: carro invade parada de ônibus e mata pessoa no DF

Um carro atropelou cinco pessoas em uma parada de ônibus, na manhã desta quarta-feira (6), na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. De acordo com o G1, uma das vítimas foi arremessada do viaduto e caiu no Eixo Monumental. A mulher não resistiu e morreu no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, outros três feridos foram socorridos e levados ao Hospital de Base do DF (HBDF), um deles, uma mulher, em estado grave. O filho dela, uma criança de colo, foi arremessado e socorrido por testemunhas, mas não teve ferimentos graves. As demais vítimas são dois homens.

No veículo, estavam o motorista e a esposa dele. Os militares afirmam que eles também foram encaminhados à unidade de saúde.

Motorista fez teste do bafômetro

Segundo a Polícia Militar, o homem passou por um teste do bafômetro, que não indicou alcoolemia.

O homem estava desorientado e, aos bombeiros, a mulher disse que ele dirigia o veículo quando teve uma convulsão. A esposa dele declarou que chegou a tentar assumir a direção do carro e testemunhas contaram que, após o acidente, ela saiu do automóvel muito abalada e tentou ajudar as demais vítimas.

O local do acidente fica bem próxima do muro de contenção da plataforma superior. A mulher arremessada teve dois membros amputados e não resistiu. A outra vítima grave ficou prensada entre o carro e a estrutura da parada.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil