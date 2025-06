Vaquinha para alpinista que resgatou corpo de brasileira é cancelada; valor ultrapassava R$ 522 mil

A campanha de arrecadação online criada para beneficiar o alpinista Agam Rinjani, voluntário no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins na Indonésia, foi cancelada neste domingo (29). Até o momento da suspensão, mais de R$ 522 mil haviam sido doados.

A decisão foi comunicada oficialmente nas redes sociais pelas plataformas correlacionadas "Razões Para Acreditar" e "Voaa", especializada em vaquinhas virtuais. Segundo o texto publicado, a devolução dos valores começará a ser feita automaticamente a partir desta segunda-feira (30), utilizando os mesmos meios de pagamento das doações.

Veja também Mundo Juliana Marins: Família expõe problema com voo que trará corpo ao Brasil: 'Descaso do início ao fim' Mundo Juliana Marins continuava escorregando e precisava de mais corda, diz especialista Mundo 'Desculpa não ter sido suficiente', diz irmã de Juliana Marins em homenagem a turista brasileira

De acordo com a empresa, o cancelamento foi motivado pelo volume de críticas relacionadas à cobrança de uma taxa administrativa de 20% sobre o valor arrecadado.

“Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que, apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara”, afirmou a organização.

O comunicado também ressaltou que a taxa é parte de um modelo de funcionamento mais amplo. “A taxa de 20% praticada pela Voaa é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação”, explicaram.

“Reconhecemos com humildade que, neste momento, a discussão em torno da 'Vaquinha do Agam' desviou a atenção da essência da campanha e, principalmente, da história que desejávamos apoiar”, diz outro trecho da nota.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Campanha foi criada após atuação de Agam no resgate

A iniciativa havia sido criada após a comoção com a atuação de Agam, que colocou a própria vida em risco para chegar até o local onde o corpo de Juliana estava. Ele permaneceu ao lado da jovem durante a madrugada, em uma área de difícil acesso no Monte Rinjani, para impedir que o corpo escorregasse ainda mais na encosta.

Inicialmente, a arrecadação estava sendo feita por meio do próprio perfil de Agam, após uma mobilização liderada pela tradutora Sinta Stepani, que deu início à iniciativa. As doações deveriam ser enviadas diretamente para uma conta internacional, com as instruções detalhadas em uma publicação nas redes sociais. No entanto, o post foi retirado do ar, e a campanha passou a ser conduzida oficialmente pela plataforma Voaa.

Nesta segunda, a tradutora publicou uma mensagem nas redes dizendo que "não há palavras para descrever o cancelamento da doação para Agam". Ela também esclareceu que a doação deverá ser feita para a conta direta do montanhista.

A campanha feita pela empresa Voaa se tornou alvo de críticas nas redes em função da taxa aplicada. Na sexta-feira (27), a empresa publicou uma primeira nota, na qual esclarecia a cobrança sobre os montantes.

Os internautas, no entanto, não ficaram convencidos. "Dos 500 mil, 80% será dividido entre sete pessoas, e 20% ficará com a página que não arriscou a vida nem moveu um dedo. Isso é absurdo!", escreveu um usuário do Instagram. "A somatória das vaquinhas disponíveis no site hoje chega a quase 4 milhões. Vocês alegam ficar com 800 mil por mês então para custos operacionais e de funcionários? Lucro em cima da dor dos outros mudou de nome?", escreveu outro.

Veja a publicação

Reembolsos serão feitos automaticamente

A Voaa garantiu que os reembolsos serão feitos de forma automática, sem necessidade de qualquer ação por parte dos doadores.

“Informamos que a devolução dos valores será feita diretamente pelos meios de pagamento originais nesta segunda-feira dia 30 de junho, automaticamente, sem necessidade de ações adicionais por parte dos doadores e respeitando os prazos de cada meio”, diz a nota publicada nas redes.

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari