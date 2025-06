Tradutora organiza vaquinha para Agam Rinjani, que liderou resgate de Juliana Marins na Indonésia

Após emocionar os brasileiros ao liderar as buscas pelo corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, no Monte Rinjani, o montanhista indonésio Agam Rinjani tem recebido uma enxurrada de apoio nas redes sociais. Durante uma transmissão ao vivo feita com o auxílio de uma tradutora, dezenas de espectadores manifestaram o desejo de ajudá-lo financeiramente, sugerindo a criação de uma vaquinha virtual.

Inicialmente, Agam recusou-se a compartilhar dados bancários ou qualquer meio de recebimento. De acordo com Sinta Stepani, tradutora que participou da transmissão ao vivo, o montanhista afirmava que havia se envolvido na missão por solidariedade, “de coração”, e que não esperava nenhum tipo de retorno financeiro, já que considerava aquele esforço parte do seu trabalho.

No entanto, diante da insistência do público, ele acabou aceitando receber doações.

Agam informou que pretende dividir os valores arrecadados com os colegas que também participaram da operação de resgate. Parte da quantia será destinada a ações de reflorestamento em áreas por onde costuma passar na Indonésia, com objetivo de melhorar o oxigênio no país.

Para facilitar as doações, Sinta Stepani publicou um vídeo tutorial em seu perfil no Instagram, com apoio da influenciadora nômade Julia Thum, explicando como fazer transferências para a conta internacional do voluntário.

O objetivo da vaquinha, segundo Sinta, é garantir que Agam continue realizando seu trabalho voluntário em operações de resgate.

Ainda durante a transmissão, ele expressou profunda gratidão pelo apoio dos brasileiros e lamentou não ter conseguido salvar Juliana. Agam ainda pediu desculpas, reforçando que deu o seu melhor, mas destacou que resgates no Monte Rinjani estão entre os mais difíceis.