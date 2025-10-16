Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

O Senado do Uruguai aprovou, nessa quarta-feira (15), uma lei que permite a eutanásia, em certas situações. A legislação é inédita na América Latina, mas já existe em outros países do mundo.

Intitulado como "Morte Digna", o projeto foi aprovado por 20 votos a favor em um total de 31 senadores presentes. Agora, segue para a avaliação do Poder Executivo.

Após a promulgação da legislação, a morte assistida será direito para quem possuir requisitos, como:

maior de idade;

cidadão uruguaio (naturais ou legais) ou estrangeiro residente;

mentalmente apto;

estar em fase terminal de uma doença incurável ou que provoque sofrimentos insuportáveis, com grave deterioração da qualidade de vida.

Na América do Sul, Colômbia, Equador e Peru já realizaram procedimentos de morte assistida por meio de autorizações da Suprema Corte. No entanto, esta é a primeira vez que o direito a morte é instituto numa legislação sul-americana.

Cenário da eutanásia no Brasil

A morte assistida é proibida pela legislação brasileira.

Organizações nacionais, como a associação civil EuDecido, defendem que o direito à eutanásia seja debatido no País.

"Desejamos que o Brasil consiga se inspirar no Uruguai para avançar com um debate sério, ético e respeitoso sobre a temática", escreveu a instituição ao comemorar a aprovação dos parlamentares da nação vizinha.

Países que permitem a eutanásia

Atualmente, 16 nações permitem a realização da morte assistida no mundo — em diferentes condições —, conforme levantamento da EuDecido. Além do Uruguai, outras quatro estão em via de legalizar o tema.