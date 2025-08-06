Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou tarifas de 100% sobre "chips e semicondutores". Nesta quarta-feira (6), informou medida, mas não deu detalhes de quando entrará em vigor.

"Aplicaremos uma tarifa de aproximadamente 100% sobre os chips e semicondutores. Mas se [a empresa] fabricar nos Estados Unidos, não haverá nenhum acréscimo", disse Trump, na Casa Branca.

Essa medida ocorre em um cenário que o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) para denunciar as tarifas de 50% impostas por Trump a muitos de seus produtos.

Tarifas em outros países

O Brasil foi o primeiro de dezenas de parceiros dos Estados Unidos submetidos a aumentos nas tarifas. Ele foi seguido pela Índia, que pagará 50% de tarifas "em resposta à compra contínua de petróleo russo", segundo o governo dos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores indiano considerou a medida "extremamente lamentável". Depois da China, a Índia é o principal comprador de petróleo russo, que representou em 2024 cerca de 36% das importações indianas de petróleo, frente a aproximadamente 2% antes da guerra, segundo dados do Ministério do Comércio indiano.

Trump implementou em abril um aumento mínimo universal de 10% nas tarifas, mas, a partir de quinta-feira (6), muitos países sofrerão sobretaxas de até 41%. A maioria pagará uma taxa adicional de 15%, como Costa Rica, Bolívia, Equador e Venezuela. Já o México tem um prazo de 90 dias para negociar os aumentos tarifários.