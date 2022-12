Tempestade de neve nos Estados Unidos afeta milhões de pessoas e deixa mortos

Uma severa tempestade de inverno afeta o Natal nos Estados Unidos. Já são mais de um milhão de residências sem energia elétrica, milhares de voos cancelados e vários acidentes com mortos em rodovias. O fenômeno provocou o caos no sistema de transportes, no momento em que milhões de americanos viajam para as festas de fim de ano.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), a tempestade histórica afetou boa parte do país, provocando nevascas intensas, rajadas e temperaturas que chegaram a 48 graus negativos em algumas áreas, o suficiente para transformar água fervendo em gelo em alguns segundos.

No estado de Nova York, o governo decretou a proibição de viagens no condado de Erie. Em outra parte do estado, uma moradora declarou à AFP que "não conseguia ver o outro lado da rua, por causa da neve".

CAOS NOS TRANSPORTES

Segundo o site FlightAware, já são 5,5 mil voos cancelados, sendo os aeroportos de Seattle, Nova York, Chicago e Detroit os mais afetados. Com a visibilidade muito prejudicada, nevascas e geadas fortes, muitos estados declararam situação de emergência.

Andy Beshear Governador do Kentucky "As pessoas deveriam ficar em casa, não se aventurar nas estradas. Sua família quer ver você em casa para o Natal, mas querem mais ainda vê-lo com vida"

Beshear confirmou que três pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias do Kentucky. Em Oklahoma, pelo menos duas pessoas morreram nas estradas. Em Ohio, um acidente que envolveu 50 veículos provocou uma morte, segundo a imprensa local. Em Michigan, uma colisão de nove caminhões paralisou o trânsito na sexta-feira.

FENÔMENO HISTÓRICO

O fenômeno das nevascas se estende da fronteira canadense, no norte, aos limites com o México, no sul, e da costa do Pacífico, no noroeste, à costa atlântica, no leste, informaram os meteorologistas americanos.

Este sistema de baixa pressão provoca um forte choque entre uma massa de ar muito frio, proveniente do Ártico, e outra tropical, que chega do Golfo do México. O que torna a situação atual extraordinária é que a pressão atmosférica caiu muito rapidamente, em menos de 24 horas.

Em Nova York, enquanto as temperaturas ainda beiravam os 10 °C na manhã desta sexta, a expectativa era de que os termômetros caíssem a -10 °C à noite. Chicago, na manhã desta sexta, registrava -20 °C, e as temperaturas também eram negativas até a costa do Texas.

O Canadá também se preparava para enfrentar temperaturas incomumente baixas para a temporada.

Alertas de frio extremo, tempestade de inverno e inclusive neve com vento forte foram emitidos na manhã desta sexta para a maior parte do território canadense, informou o Environment Canada.

Em Alberta (oeste) e Saskatchewan (centro), as temperaturas oscilavam entre os -40 °C e os -50 °C.