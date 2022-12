Incêndio em Viña del Mar, no Chile, deixa pelo menos dois mortos e atinge 400 casas

Um incêndio em Viña del Mar, cidade a 120 km de Santiago, no Chile, deixou pelo menos dois mortos e atingiu 400 casas, nesta quinta-feira (22). A situação obrigou o governo chileno a decretar estado de emergência.

As chamas, propagadas pelas fortes rajadas de vento, atingiram áreas residenciais do balneário da costa central chilena, próximo do porto turístico de Valparaíso.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Viña del Mar, Patricio Brito, informou o balanço de 400 casas atingidas pelo incêndio e confirmou duas mortes na tragédia.

"O incêndio começou em uma parte chamada 'Nueva Esperanza 2000', cruzou e atingiu outras áreas e está descendo para o norte, em direção ao Quinta Vergara por um barranco profundo", explicou a prefeita de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Alguns moradores deixaram a localidade pelo Quinta Vergara, o anfiteatro onde acontece a cada ano o Festival Internacional da Canção de Viña de Mar.

A Agência Nacional de Emergências (Onemi) citou um "incêndio com rápida propagação, elevada intensidade e dispersão", que segundo os dados preliminares atingiu 110 hectares. A Onemi decretou "alerta vermelho" para Viña del Mar e ordenou a saída de moradores de diversas áreas da cidade.

Estado de emergência

O governo do presidente Gabriel Boric decretou estado de emergência. "O presidente da República determinou a declaração de estado de exceção constitucional de catástrofe por calamidade pública na região de Valparaíso", anunciou o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve.

Com o decreto, a Defesa Nacional poderá, eventualmente, limitar direitos constitucionais e apreender bens necessários para enfrentar a emergência na região.

O incêndio foi propagado por rajadas de vento entre 40 e 50 quilômetros por hora que dificultaram o trabalho dos brigadistas florestais e dos bombeiros.

Quase 150 brigadistas e 400 bombeiros trabalham no combate às chamas.

"Não vamos deixá-los sozinhos", escreveu no Twitter o presidente Boric. "Nossa prioridade como governo do Chile é a segurança das pessoas e vamos continuar mobilizando todos os recursos necessários para controlar a situação de emergência", acrescentou.

O diretor da Corporação Nacional Florestal (Conaf) da região de Valparaíso, Luis Correa, informou que serão necessários pelo menos dois dias para controlar as chamas.