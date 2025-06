Quem é Vance Boelter, suspeito de matar deputada americana e marido e ferir senador democrata

Entrou no segundo dia as buscas por Vance Boelter, suspeito do tiroteio “politicamente motivado” ocorrido na madrugada de sábado (14), no estado de Minnesota, onde a deputada estadual Melissa Hortman, do partido Democrata, e seu marido Mark, foram mortos.

O senador do mesmo estado e também Democrata, John Hoffman, e sua esposa, Yvette, ficaram gravemente feridos em outro tiroteio promovido por Boelter. Hoffman e sua esposa permanecem hospitalizados. Vestido de policial, o homem, de 57 anos, teve acesso às residências para poder cometer os crimes.

Legenda: A deputada estadual de Minnesota, Melissa Hortman, e o senador estadual de Minnesota, John Hoffman, ambos do partido Democrata Foto: Divulgação / Câmara dos Representantes de Minnesota e Senado de Minnesota

Ao chegarem na casa do senador, o suspeito e os policiais trocaram tiros, antes que ele escapasse, que fugiu a pé deixando para trás a falsa viatura policial que usava, onde os investigadores encontraram uma lista de alvos.

A lista inclui dezenas de democratas do estado de Minnesota, incluindo o governador Tim Walz, que concorreu como vice-presidente na chapa de Kamala Harris na campanha presidencial de 2024.

Além dele, estavam nos papéis o nome da deputada federal Ilhan Omar, o da senadora federal Tina Smith e o procurador-geral estadual Keith Ellison, de acordo com fontes policiais.

FBI oferece recompensa

Em imagens divulgadas pelas autoridades, mostram o suspeito, que se acredita serem de Boelter, na porta da casa de uma das vítimas vestindo uma camisa de manga comprida e o que parece ser um colete à prova de balas, semelhante aos usados ​​por policiais, além de uma máscara realista feita de látex.

Outra foto liberada para ajudar nas buscas mostram o mesmo homem usando um chapéu de cowboy caminhando sozinho. Agora o FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 50.000, cerca de R$ 280 mil, por informações que levem à prisão de Boelter.

"Neste momento, estamos pedindo ao público que, se o encontrarem, liguem para o 911. Não se aproximem dele. Vocês devem considerá-lo armado e perigoso", disse o superintendente Drew Evans, do Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, em uma entrevista coletiva no sábado à noite. A recomendação é que os moradores não saiam de casa.

Quem é Vance Boelter

Legenda: Vance Boelter usou uma máscara realista feita de látex Foto: Reprodução

Segundo o canal NBC News, Boelter é casado e pai de cinco filhos, e trabalhou na República Democrática do Congo ajudando moradores locais num sistema de abastecimento alimentar, segundo material divulgado por ele mesmo nas suas redes sociais, mas a informação foi posteriormente negada pela organização responsável pelo trabalho.

Cristão, Vance proferiu diversos sermões em uma igreja no país africano. Em uma das falas, datada de 2021, ele disse que "falava sobre Deus o tempo todo", algo que o inspirou a levar sua religião mais a sério.

"E eu disse: 'Sinto muito, Deus, perdoa-me por viver para mim mesmo e não para Ti'", disse ele. "E eu disse: 'Jesus, se me perdoares dos meus pecados e me salvares, viverei para Ti pelo resto da minha vida", afirmou.

"Um cara amoroso e atencioso"

Um colega de quarto do suspeito, que não quis se identificar, disse que Boelter era "um cara amoroso e atencioso, sabe?", quando questionado sobre o comportamento do agora atirador.

"Amava a família, amava os amigos e amava a Deus, e não sei por que ele fez o que fez. É que não é o Vance. Ninguém vai acreditar nisso", prosseguiu. Esse mesmo colega afirma que recebeu uma mensagem final de Boelter por volta das 6h da manhã de sábado, na qual ele disse que "poderia morrer em breve".

"Então, eu só quero que vocês saibam que amo vocês dois e gostaria que não tivesse acontecido assim", dizia o começo da mensagem. "Não quero dizer mais nada nem implicar vocês de forma alguma, porque vocês não sabem de nada sobre isso. Mas eu amo vocês e peço desculpas por todos os problemas que isso causou", afirma o texto.

No momento não está claro se esse colega de quarto morava com Boelter e sua família, ou se era Boelter quem estava morando separado de sua família com o colega de quarto.