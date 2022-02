Putin e Biden se reúnem por telefonema em meio a tensões entre Rússia e Ucrânia

Joe Biden e Vladimir Putin, presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, respectivamente, convesaram por telefone neste sábado (12) para lidar com a escalada da crise na Ucrânia.

Antes disso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou Washington de fazer uma "campanha de propaganda" sobre uma possível agressão russa.

A declaração veio após uma ligação entre os chefes das diplomacias russa e americana, Sergei Lavrov e Antony Blinken, que haviam conversado por telefone.

No Pacífico

Momentos antes da ligação entre os dois presidentes, as forças armadas da Rússia disseram ter interceptado um submarino americano próximo a uma ilha do extremo-leste do país.

Os militares informaram que a embarcação ignorou um alerta da Marinha russa. Sem mais comentários, afirmaram também que utilizaram "meios apropriados" para a expulsão.

O incidente foi registrado no extremo-leste Russo, no Oceano Pacífico, distante da Ucrânia. Por conta disso, Ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, fez convocação ao adido militar americano para discutir possível violação das águas russas.

Outra conversa

Além do telefonema com Biden, Putin também entrou em contato com o presidente francês Emmanuel Macron.

Em uma conversa de 1h40, os líderes discutiram a questão, mas não informaram o real teor do debate.

