Governo Russo pede que Bolsonaro faça 5 testes de Covid antes de encontro com Vladimir Putin

O governo Russo pediu para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e membros de sua comitiva que se aproximarão do presidente Vladimir Putin - durante viagem oficial a Moscou na próxima semana - que realizem antes cinco exames do tipo PCR para detecção de Covid-19. As informações são do G1.

As orientações de um rígido controle sanitário antes do contato com Putin foram enviadas pelo Kremlin ao governo brasileiro no começo deste mês.

As orientações russas são para que todas as pessoas da comitiva do Brasil, inclusive os passageiros do avião que transportará Bolsonaro, devam apresentar três testes PCR negativos antes do embarque.

O primeiro deve ser feito de quatro a cinco dias antes da chegada à Rússia, o segundo com dois dias de antecedência, e o terceiro na véspera da chegada a Moscou.

Os outros dois exames devem ser feitos pelos integrantes da delegação brasileira que irão participar dos encontros com Putin. A orientação pede que um deles seja realizado na chegada à Rússia e o último, entre três e quatro horas antes do encontro com o presidente russo.

A recomendação enviada ao Itamaraty esclarece que a orientação dos exames também se aplica ao chefe da delegação, ou seja, o presidente Bolsonaro. O Itamaraty e nem o Palácio do Planalto se manifestaram se o presidente acatará o pedido.