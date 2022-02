Rússia e Ucrânia hoje, segunda (28): acompanhe as últimas notícias em tempo real

Os conflitos no leste europeu seguem para o 5ª dia consecutivo, nesta segunda-feira (28), na Ucrânia. A invasão da Rússia no país ocorreu na madrugada da última quinta-feira (24), e cidades como Kiev viraram cenário de destruição. Até o momento, estima-se que pelo menos 198 já morreram nos ataques.

Mais de 150 mil pessoas já deixaram o País, enquanto as incertezas sobre uma negociação de cessa-fogo continuam. No domingo (27), um dos bombardeios destruiu a maior aeronave do mundo, em um local próximo a Kiev.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.

Acompanhe em tempo real

