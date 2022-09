Príncipe Harry foi convidado por irmão, príncipe William, para caminhada com esposas

A primeira aparição pública do príncipe William e Kate Middleton ao lado do príncipe Harry e Meghan Markle, nesse sábado (10), no Castelo de Windsor, Inglaterra, gerou especulações de que os irmãos teriam se reconciliado. O encontro aconteceu após a morte da rainha Elizabeth II. Eles não eram vistos juntos desde março de 2020.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o filho mais velho do Rei Charles III e Diana foi quem sugeriu que os dois fossem juntos cumprimentar os simpatizantes que prestavam homenagem à antiga monarca.

O agora príncipe de Gales teria enviado uma mensagem para o atual duque de Sussex sugerindo um horário para o encontro. Originalmente planejada para 16h30, William e Harry adiaram a caminha em 45 minutos, conforme a publicação.

Por cerca de 45 minutos, os irmãos e as respectivas esposas caminharam juntos pela multidão de súditos, apertando mãos, aceitando condolências e flores, além de agradeceram o público pela gentileza.

Mesmo após o fim da caminhada, a união entre eles persistiu. O grupo embarcou no mesmo carro e seguiu junto para a residência oficial de Harry, em Frogmore Cottage.

As novas informações desmentem o rumor de que o encontro dos quatro aconteceu sob ordem do novo rei. Uma fonte real disse ao jornal britânico que "absolutamente não foi o caso".

Príncipe Willian e príncipe Harry se reconciliaram?

A relação entre os irmãos ficou conturbada após Harry e Meghan Markle se separarem da família real, em janeiro de 2020, e fazerem revelações polêmicas sobre os parentes e a Coroa.

Uma fonte revelou ao Daily Mail que a chance de reaproximação entre os irmãos é "pequena", mas não impossível. O principal problema seria o fato que eles "mal se falam há dois anos" e que haveria "tanto raiva quanto tristeza em ambos os lados".Conforme a pessoa ouvida pela publicação, William e Harry esperam que o outro peça desculpa.

Na sexta-feira (9), ao realizar o primeiro discurso na televisão como rei, Charles III fez questão de expressar amor por Harry e Meghan. Fato que pode ter encorajado William ao convidar o irmão no sábado.

