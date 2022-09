Kate Middleton conta o que o filho disse ao saber da morte da bisavó, rainha Elizabeth II

A princesa de Gales Kate Middleton contou o que o filho mais novo, príncipe Louis, teria dito ao saber da morte da bisavó, a rainha Elizabeth II. A revelação sobre o que o pequeno pensou foi dita nesse sábado (10), enquanto Kate caminhava em companhia do príncipe William e os cunhados Meghan Markle e Harry.

Banita Ranow, estava no local e disse à imprensa britânica que Kate reproduziu para crianças as palavras de Louis, de 4 anos, sobre a morte da monarca: "Louis disse, pelo menos a vovó está com o bisavô agora".

Louis teria recordado a morte do príncipe Philip, esposo de Elizabeth, que morreu no ano passado, aos 99 anos de idade.

Morte da rainha

A rainha morreu nessa quinta-feira (8), aos 96 anos. Ela esteve durante 70 anos à frente do poder britânico. Horas antes do anúncio oficial, o Palácio de Buckingham informou que os médicos da rainha estavam preocupados com a saúde da monarca e recomendaram que ela permanecesse em "vigilância médica".

Foto: Reprodução/Twitter

Filha primogênita de George VI e Elizabeth, conhecida como "rainha-mãe", a monarca nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, na Inglaterra. Em 1947, casou-se com o príncipe Philip, o duque de Edimburgo.

Pouco após o anúncio da morte de Elizabeth II, autoridades internacionais começaram a se manifestar em homenagem à história da monarca, enviando mensagens de apoio à família real britânica por conta do momento delicado.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto de três dias, pela morte. O funeral da Rainha Elizabeth II está agendado para o próximo dia 19 de setembro.