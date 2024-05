Mulher tem amnésia global transitória após orgasmo com o marido

Polly Fisher, de 58 anos, passou por uma experiência preocupante após sofrer um episódio de amnésia global transitória, uma condição rara que pode ocorrer na meia-idade após atividades extenuantes. A situação ocorreu após relação sexual da inglesa com seu marido, Mick Thacker, um cartógrafo de 61 anos, morador de Rotherham (Inglaterra).

O episódio começou quando Mick voltou da academia e encontrou Polly no banho. Eles tiveram uma relação que durou cerca de 10 minutos e logo em seguida os primeiros sintomas começaram a aparecer.

O casal foi tomar um café e cerca de 15 minutos depois Polly reclamou que estava se sentindo "estranha".

"Ela parecia um pouco vaga. Ela se sentou e começou a entrar em pânico. Ela começou a chorar. Ela dizia: 'Estou com medo. Estou com medo'. Achei que ela estivesse tendo um derrame", lembrou o cartógrafo.

Veja também Mundo Ex-Miss é presa nos Estados Unidos por participação em esquema de cartel mexicano Mundo Brasileiro expõe tentativa de furto de pickpocket no metrô de Paris: 'manda bonjour'

Polly foi levada ao pronto-socorro, mas não apresentava outros sintomas de acidente vascular cerebral. Ela falava de maneira coerente, e os exames de tomografia e ressonância magnética não apontaram nada anormal.

A inglesa conseguia se lembrar dela mesma e de Mick, mas não sabia a data, o que havia feito no banho nem quem era o primeiro-ministro britânico. Mick lhe contava as respostas, mas ela as esquecia instantaneamente.

"Foi a coisa mais assustadora que já testemunhei. Achei que ela estava tendo um derrame. Na ambulância, todos os planos que havíamos feito para nossa aposentadoria passaram pela minha cabeça. Achei que estava tudo acabado", relatou o marido, Mick.

Os médicos inicialmente suspeitaram de um ataque isquêmico transitório, que se assemelha a um acidente vascular cerebral e é causado por um breve bloqueio do fluxo sanguíneo para o cérebro. No entanto, essa hipótese foi descartada quando Mick revelou que o incidente ocorreu após um orgasmo.

Uma médica lembrou de um caso anterior de amnésia global transitória envolvendo um nadador exposto à água gelada. Ela pesquisou a condição e constatou que também poderia ser desencadeada por sexo, mesmo que tal ocorrência fosse rara.

"Ainda não me lembro do que aconteceu. Perdi cerca de sete horas da minha vida. Achei que a memória voltaria lentamente, mas já se passou um mês e nada mudou", comentou Polly, que é governanta de hospital e mãe de quatro filhos.

O diagnóstico foi confirmado após dois dias de exames e Polly recebeu alta. Os médicos disseram que isso poderia acontecer novamente, mas uma repetição é rara, pois só foi relatada em 6% dos casos e não é grave.

Em 2022, cinco médicos de Limerick, Iranda, publicaram um estudo de caso na "Irish Medical Journal" sobre um homem de 66 anos que relatou perda de memória 10 minutos após o sexo. Uma ressonância magnética mostrou uma pequena anormalidade no lado esquerdo do cérebro, que desapareceu em 72 horas. Os médicos sugeriram que isso ocorre quando a pressão no peito aumenta, prejudicando temporariamente o retorno do sangue através das veias do lobo temporal do cérebro de volta ao coração.