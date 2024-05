Brasileiro expõe tentativa de furto de pickpocket no metrô de Paris: 'manda bonjour'

O fotógrafo brasileiro César Melo expôs uma tentativa de furto da qual quase foi vítima no metrô de Paris, na França. No dia 19 de maio, publicou a situação, mostrando também a tática que usou para evitar a ocorrência. Nesta segunda-feira (27), o caso viralizou nas redes sociais.

“Aí você está no metrô e as pickpockets vem aqui, tudo te rodear. Dá tchauzinho, pickpocket. Toma cuidado! Olha os níveis das pickpockets, criança, menina. Pickpocket no metrô de Paris, tem que tomar cuidado. Manda bonjour, pickpocket”, disse no vídeo.

A estratégia, então, foi filmar a cena e afastar o grupo de perto dele.

O que é 'pickpocket'?

A própria tradução do termo significa “'Batedores' de carteira!”, sendo um alerta feito por italianos para turistas desavisados, que passeiam por Veneza, chamando atenção para a presença de possíveis golpistas.

Os grupos criminosos, normalmente compostos por mulheres jovens e bem vestidas, são conhecidos por furtarem objetos pessoais dos estrangeiros, como celulares, carteiras, passaportes e documentos.

Porém, após termo viralizar em julho de 2023, passou a ser utilizado em diversas situações e países.