Mulher é presa nos EUA acusada de roubar R$ 12,5 mil em copos Stanley

Uma mulher foi presa no dia 17 de janeiro pela polícia do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, após ser acusada de roubar 65 copos da marca Stanley de uma loja. O caso foi divulgado no último domingo (21), através das redes sociais do departamento da polícia de Roseville.

De acordo com a publicação, a estadunidense, de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi à loja, encheu o carrinho de compras de copos e saiu sem pagar. Funcionários do local tentaram parar a mulher, mas ela se recusou a devolver os produtos.

"A equipe viu uma mulher levar um carrinho de compras cheio de garrafas de água Stanley sem pagar por elas. A suspeita se recusou a parar para a equipe e encheu o carro dela com a mercadoria roubada", diz um trecho da publicação.

Um policial avistou o veículo suspeito em uma estrada e abordou a mulher, que estava com os produtos dentro do carro. Ela foi detida e presa por roubo. Segundo a polícia, as garrafas estavam avaliadas em US$ 2.500 (cerca de R$ 12.500).

"Ainda que os copos Stanley façam sucesso, nós recomendamos de maneira veemente que você não cometa crimes para satisfazer seus hábitos de hidratação", ironiza o comunicado da polícia.