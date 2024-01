CEO indiano de tecnologia morre em acidente durante festa da empresa

Sanjay Shah, CEO e fundador da empresa de tecnologia Vistex, morreu aos 56 anos, após cair de estrutura suspensa a 4,5 metros de altura, na última quinta-feira (18), em Hyderabad, na Índia. Conforme o The Times of India, o empresário estava em evento corporativo, com cerca de 700 pessoas no momento da queda.

In a tragic incident, Vistex Asia's CEO SanjayShah died by falling from a height of twenty feet onto the ground during the company's Silver Jubilee Celebrations 🙏#Hyderabad #SanjayShah pic.twitter.com/LJ3pnniAdL — 𝗖 𝗢 𝗠 𝗥 𝗔 𝗗 𝗘 🪖 (@YourBuddy1129) January 20, 2024

Sanjay estava acompanhado de Raju Datla, de 52 anos, presidente da Vistex. Eles celebravam juntos os 25 anos da empresa. O fundador da empresa morreu no hospital, e Datla sofreu um ferimento grave na cabeça e segue internado, em estado grave.

"De repente, um dos dois cabos presos à gaiola quebrou. No momento do acidente, tocava música. Shah e Raju estavam acenando para sua equipe enquanto eram abaixados", informou um policial ao The Times of India.

Testemunhas relataram que levou cerca de 15 a 20 minutos para uma ambulância chegar ao local. O caso é investigado pelas autoridades locais.

Quem é Sanjay Shah

Sanjay Shah criou a empresa Vistex, em 1999. Em 2024, a empresa conta com 21 escritórios globais e mais de 1.500 funcionários.

A ideia da empresa surgiu a partir de uma "lacuna" que Sanjay visualizou no mercado de Planejamento dos Recursos da Empresa, conforme o site da companhia.

O CEO nasceu em Mumbai e se mudou para os Estados Unidos na década de 1980. Ele morava em Barrington Hills, em Illinois.