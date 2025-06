Modelo morre ao soltar cinto de segurança e cair de 45 metros durante voo de parasailing

A jovem modelo Tijana Radonjic, de 19 anos, morreu após uma queda de 45 metros no último dia 28 de maio. Ela filmava um vídeo promocional para uma empresa de parasailing. Imagens do ocorrido mostram a vítima despencando após soltar o cinto de segurança no meio do voo.

No que a polícia acredita ter sido um ataque de pânico da modelo, já que era a primeira vez que a modelo praticava a modalidade, a jovem aparentava nas imagens estar calma e feliz enquanto era presa ao cinto e instruída sobre seu uso, de acordo com testemunhas.

Mas em pleno voo, a cerca de 45 metros acima do mar Adriático, Tijana começou a rasgar seu colete salva-vidas e cinto de segurança. Segundo testemunhas, Tijana gritava “Me soltem! Me soltem! Me ajudem!".

Tijana, nascida na região de Novi Sad, na Sérvia, tinha sido contratada para filmar um vídeo para a empresa de parasailing, material que seria usado para maior atração de turistas para o verão.

O vídeo teria Tijana vista de biquíni, voando alegremente sobre a Riviera de Budva, em Montenegro, enquanto seu parasailing era rebocado por uma lancha. Agora, os paramédicos acreditam que a queda matou a modelo, que foi resgatada sem vida no mar.

Veja o momento da queda

O que é parasailing?

A modalidade parasailing, que também é conhecida como parascending ou parakiting, é um esporte aquático em que uma pessoa é rebocada por um barco enquanto está presa a uma cobertura semelhante a um paraquedas.

O equipamento é suspenso por um arnês preso ao barco. À medida em que o barco se move, o parasailing é levantado no ar e desliza pelo céu. Durante a atividade, a pessoa fica presa a um parasail, sendo içado no ar conforme o barco avança, sendo necessário também o acompanhamento de um instrutor para controlar as direções e auxiliar nos movimentos.