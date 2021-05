Mísseis de Israel destroem prédio com escritórios da Al Jazeera e Associated Press

Um prédio de 12 andares em Gaza foi bombardeado neste sábado (15) pelo Exército de Israel. O imóvel abrigava escritórios da emissora Al Jazeera e da agência americana de notícias Associated Press (AP). A informação foi confirmada por jornalistas da AFP, que viram a torre desabar após ser atingida por mísseis.

"Um ataque israelense destruiu o prédio que abrigava os escritórios da AP em Gaza", disse Jon Gambrell, jornalista da agência de notícias, no Twitter.

"O Exército avisou o proprietário do prédio onde fica o escritório da AP que o local seria alvo de um bombardeio", escreveu ele pouco antes do ataque.

A rede de televisão Al Jazeera confirmou no Twitter que seus escritórios ficavam neste prédio e transmitiu ao vivo as imagens da torre desabando e sendo reduzida a uma montanha de escombros.

O Exército israelense, contactado pela AFP, não se pronunciou sobre o assunto.

"Pode ser que haja bombas caindo em nosso prédio. Subimos correndo as escadas do 11º andar e agora estamos olhando para o prédio de longe. Esperamos que o Exército recue", escreveu no Twitter Fares Akram, correspondente da AP em Gaza, antes do ataque.

Legenda: Emissora Al Jazeera mostrou situação no próprio Twitter Foto: Reprodução

Desde segunda-feira, Gaza tem sido alvo de bombardeios israelenses, enquanto mais de 2.000 foguetes foram disparados do enclave palestino na direção de Israel, metade deles interceptados pelo sistema de defesa Domo de Ferro.

O último balanço fornecido pelas autoridades palestinas reporta 139 mortos, incluindo 39 crianças, e 1.000 feridos nos bombardeios contra Gaza. Do lado israelense, há até o momento 10 mortos e mais de 560 feridos.