Macacos-aranha são resgatados dentro de mochila de imigrante nos Estados Unidos

Agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos (CBP), encontraram, nessa sexta-feira (4), sete macacos-aranha escondidos dentro da mochila de um imigrante que tentava entrar de forma irregular no país.

O caso aconteceu na cidade de Brownsville, no estado do Texas, que faz fronteira com o município mexicano Heroica Matamoros. As autoridades locais não divulgaram nenhuma informação sobre a condição de saúde dos primatas.

Os macacos-aranha são considerados criticamente ameaçados de extinção, além disso, estão entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo, de acordo com a Wildlife Conservation Society.

Um vídeo, publicado nas redes socias da agência estadunidense, mostra o momento do flagrante. Nas imagens é possível ver os animais amontoados dentro de uma bolsa que parecia ter buracos para permitir que eles respirassem.

"Extremamente orgulhosos de nossos agentes por impedirem essa tentativa de contrabando desses animais criticamente ameaçados de extinção", publicou a CBP nas redes sociais.

Gloria Chavez, chefe de patrulha do setor do Vale do Rio Grande, emitiu um comunicado destacando a atitude dos contrabandistas.

"Este caso destaca até onde os contrabandistas irão para maximizar os lucros sem se preocupar com a vida de migrantes ou animais", diz o comunicado.

O imigrante foi preso e os macacos, que vivem originalmente nas Américas Central e do Sul, foram entregues ao Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos.