Kamala Harris pode voltar a disputar a presidência dos EUA

Harris afirma que está confiante que haverá uma mulher na Casa Branca no futuro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Na imagem, Kamala Harris está discursando no púlpito e atrás dela tem bandeiras do Estados Unidos
Legenda: Kamala Harris pode voltar a disputar a presidência dos EUA
Foto: Foto:SAUL LOEB / AFP

Em entrevista à BBC, a ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou que pode voltar a disputar a presidência do país. Kamala disse acreditar que será presidente um dia.

A ex-vice-presidente relatou que ainda não terminou sua trajetória pública e que vive uma vida de serviço, algo que, segundo ela, está em sua essência. 

Harris perdeu as últimas eleições para o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a democrata afirma não dar ouvidos às pesquisas que a colocam como azarão. Ela destacou que, se tivesse ouvido as pesquisas, não teria concorrido ao seu primeiro cargo.

“Ele disse que usaria o Departamento de Justiça como arma e foi exatamente isso que ele fez”, afirmou Kamala sobre Trump.
Kamala Harris
ex-vice presidente dos EUA

Durante a entrevista, a ex-vice-presidente criticou o republicano, a quem chamou de tirano. Além disso, Harris afirmou que suas previsões sobre ele “se comportar como fascista” estavam certas.
 

