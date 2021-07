Jovens despencam de balanço na beira de penhasco na Rússia; veja vídeo

Duas jovens despencaram de um balanço que fica na beira de um penhasco localizado em Sulak Canyon, no Daguestão, sudoeste da Rússia. Elas tiveram arranhões e hematomas, mas sobreviveram, de acordo com o Ministério do Turismo do país. As informações são do Uol.

Veja o vídeo:

(editado)

Segundo os relatórios da pasta, um dos cabos do equipamento - que fica a quase 2 mil metros de altura - quebrou e derrubou as duas em uma plataforma que ficava abaixo da estrutura.

A estrutura que se rompeu atrai vários turistas para a região. "Nenhuma delas sofreu ferimentos graves. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido", informou o jornal russo Komsomolskaya Pravda.

Providências

Depois do incidente, uma investigação foi iniciada na área. Conforme as primeiras apurações do Ministério do Turismo, o balanço em Sulak "não cumpria os padrões de segurança".

O conselho de Kazbekovsky exige agora que os balanços localizados à beira de penhascos sejam removidos, para garantir mais seguranças aos visitantes. O grupo também alerta para o perigo da atração no cânion de 1.920 metros de profundidade.

