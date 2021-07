Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, fará corrida ao espaço nesta terça-feira (20)

Jeff Bezos, a pessoa mais rica do mundo, se juntará ao clube de astronautas nesta terça-feira (19) no primeiro lançamento com tripulação de sua empresa Blue Origin, outro marco em um grande mês para a incipiente indústria do turismo espacial.

A missão acontecerá dias depois que o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, cruzou a fronteira final do planeta, superando por pouco o magnata da Amazon no duelo espacial entre os dois bilionários.

No entanto, o objetivo da Blue Origin é mais alto: literalmente em termos de quão alto sua nave reutilizável New Shepard irá subir, em comparação com o avião espacial da Virgin, mas também em suas ambições futuras.

Bezos fundou a Blue Origin em 2000, com o objetivo de um dia construir colônias flutuantes no espaço a partir de gravidade artificial, onde milhões de pessoas viveriam e trabalhariam.

Sua jornada a mais de 100 km do solo terrestre acontecerá duas semanas após deixar o cargo de CEO da Amazon, grupo do qual ele detém cerca de 10% das ações.

Em sua façanha espacial, Bezos estará acompanhado de seu irmão Mark, um financista que dirige a fundação da família de Bezos, mas o destaque será para a aviadora Wally Funk, que aos 82 anos se tornará, com essa jornada, a astronauta com mais idade da história.

A outra pessoa sortuda para este passeio no espaço será Oliver Daemenen, que se tornará o mais jovem viajante espacial da história, aos 18 anos. O jovem holandês é o primeiro cliente pago da empresa.

Notavelmente ausente está o misterioso vencedor de um leilão de US$ 28 milhões por uma vaga, que teve "conflitos de agendamento" e participará de um voo futuro, e pediu para permanecer anônimo, anunciou a empresa.

A New Shepard decolará às 08h00 (10h00 em Brasília) do dia 20 de julho de uma base remota no deserto do oeste do Texas, chamada Launch Site One, cerca de 40 quilômetros ao norte de Van Horn, a cidade mais próxima.

Após a decolagem, a New Shepard irá acelerar no espaço a velocidades superiores a Mach 3, usando um motor de hidrogênio/oxigênio líquido sem emissão de carbono.

O evento será transmitido ao vivo a partir de uma hora e meia antes do lançamento pelo site BlueOrigin.com.

"Emocionante"

Por outro lado, a Blue Origin também afirma que seu foguete é mais ecologicamente correto do que o de seu rival, da Virgin Galactic.

Hoje, a empresa está desenvolvendo um foguete orbital de carga pesada chamado New Glenn e também um módulo lunar que espera poder negociar com a NASA no âmbito do programa Artemis.

"Eles tiveram 15 voos não tripulados bem-sucedidos em New Shepherd e há anos esperamos para ver quando eles começarão a levar pessoas", conta Laura Forczyk, fundadora da consultoria espacial Astralytical, à AFP, qualificando a viagem de "um momento emocionante" para os entusiastas do espaço.

As ambições da moderna empresa de Bezos não param no turismo espacial, que agora espera se tornar uma importante subcontratada para as missões da NASA.

Tudo isso surge a partir de uma empresa como a Amazon, que em 27 anos deixou de ser uma startup montada em uma garagem para se tornar uma empresa em crescimento avaliada em 1,8 trilhão de dólares na bolsa.

Atualmente, a firma SpaceX do bilionário Elon Musk é o principal parceiro do setor privado da agência espacial americana, que inclui o transporte de vários astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) desde 2020.