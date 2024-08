Javier Milei agradece apoio do Brasil por assumir embaixada argentina na Venezuela

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao Brasil por assumir as relações diplomáticas e consulares do país na Venezuela. O mandatário argentino fez uma publicação em sua conta oficial no X afirmando que "os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos".

A equipe diplomática argentina teve de deixar a Venezuela por conta de ameaça de retaliação feita contra eles pelo presidente Nicolás Maduro. Javier chamou o resultado das eleições de "fraude".

Leia agradecimento:

"Aprecio muito a disposição do Brasil em assumir a custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Também apreciamos a representação momentânea dos interesses da República da Argentina e de seus cidadãos lá.

Milei disse ainda que não tem "dúvidas de que em breve reabriremos nossa Embaixada em uma Venezuela livre e democrática".

Apoio temporário

Segundo o Uol, o Itamaraty enviou um reforço temporário de diplomatas para Caracas para atender as demandas. Esse incremento vai atender às necessidades do Brasil, da Argentina e do Peru.

Por nota, o Itamaraty informou que aguarda o resultado das urnas venezuelanas para poder se posicionar sobre o pleito eleitoral. O assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, esteve em Caracas, capital da Venezuela e se reuniu com Maduro e opositores.