Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (15), que um dos oito corpos devolvidos pelo Hamas não pertence a nenhum dos reféns que estavam cativos em Gaza.

Exames do Instituto Médico Legal de Israel constataram que o quarto cadáver entregue pelo grupo islamista, na noite de terça-feira (14), não corresponde a nenhum dos sequestrados.

"O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", advertiu o Exército.

Segundo as famílias, três dos quatro cadáveres entregues na terça-feira foram identificados como:

Uriel Baruj;

Eitan Levy;

Tamir Nimrodi.

Devolução de corpos faz parte do cessar-fogo

Nas negociações do acordo de paz com Israel, mediadas pelos Estado Unidos, o movimento palestino se comprometeu a entregar todos os 20 reféns ainda vivos, além dos restos mortais de 28 sequestrados que faleceram durante os mais de dois anos de conflito.

Na segunda-feira (13), o Hamas devolveu os sobreviventes e quatro corpos. No dia seguinte, entregou mais quatro cadáveres.

Desde o início, Israel não acreditava que o grupo terrorista consiga devolver todos os mortos.

A entrega dos reféns acontece em troca da libertação de cerca de 2 mil presos palestinos, realizada ainda na segunda-feira.