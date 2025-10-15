Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (15), que um dos oito corpos devolvidos pelo Hamas não pertence a nenhum dos reféns que estavam cativos em Gaza.
Exames do Instituto Médico Legal de Israel constataram que o quarto cadáver entregue pelo grupo islamista, na noite de terça-feira (14), não corresponde a nenhum dos sequestrados.
"O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", advertiu o Exército.
Segundo as famílias, três dos quatro cadáveres entregues na terça-feira foram identificados como:
- Uriel Baruj;
- Eitan Levy;
- Tamir Nimrodi.
Veja também
Devolução de corpos faz parte do cessar-fogo
Nas negociações do acordo de paz com Israel, mediadas pelos Estado Unidos, o movimento palestino se comprometeu a entregar todos os 20 reféns ainda vivos, além dos restos mortais de 28 sequestrados que faleceram durante os mais de dois anos de conflito.
Na segunda-feira (13), o Hamas devolveu os sobreviventes e quatro corpos. No dia seguinte, entregou mais quatro cadáveres.
Desde o início, Israel não acreditava que o grupo terrorista consiga devolver todos os mortos.
A entrega dos reféns acontece em troca da libertação de cerca de 2 mil presos palestinos, realizada ainda na segunda-feira.