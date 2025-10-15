Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Um vídeo divulgado pelo canal do Telegram da TV al-Aqsa, administrada pelo Hamas, nesta segunda-feira (13), revelou a execução de oito homens por combatentes armados do próprio grupo, em plena luz do dia, em uma rua movimentada da Cidade de Gaza.

As imagens fortes e amplamente compartilhadas mostram os homens vendados, amarrados e ajoelhados, cercados por uma multidão enquanto combatentes do Hamas, fortemente armados, se posicionam atrás deles. Pouco depois, os presos são executados a tiros.

Veja também Mundo Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível' Mundo Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Segundo o próprio Hamas, os mortos seriam membros de gangues criminosas palestinas envolvidas em atividades ilegais dentro da Faixa de Gaza.

A execução pública faz parte de uma campanha lançada pelo grupo para "restaurar a ordem" após o recente cessar-fogo com as forças israelenses, encerrando semanas de confrontos intensos.

Pedido de investigação

O Centro Al-Mezan para os Direitos Humanos, uma ONG palestina, descreveu o incidente como uma “execução extrajudicial de cidadãos” e pediu uma investigação sobre o incidente e que os responsáveis ​​sejam levados à justiça.



Israel ainda não comentou oficialmente o vídeo, mas fontes militares disseram à imprensa local que estão monitorando de perto os desdobramentos internos na Faixa de Gaza.