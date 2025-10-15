Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais
Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza
Um vídeo divulgado pelo canal do Telegram da TV al-Aqsa, administrada pelo Hamas, nesta segunda-feira (13), revelou a execução de oito homens por combatentes armados do próprio grupo, em plena luz do dia, em uma rua movimentada da Cidade de Gaza.
As imagens fortes e amplamente compartilhadas mostram os homens vendados, amarrados e ajoelhados, cercados por uma multidão enquanto combatentes do Hamas, fortemente armados, se posicionam atrás deles. Pouco depois, os presos são executados a tiros.
Segundo o próprio Hamas, os mortos seriam membros de gangues criminosas palestinas envolvidas em atividades ilegais dentro da Faixa de Gaza.
A execução pública faz parte de uma campanha lançada pelo grupo para "restaurar a ordem" após o recente cessar-fogo com as forças israelenses, encerrando semanas de confrontos intensos.
Pedido de investigação
O Centro Al-Mezan para os Direitos Humanos, uma ONG palestina, descreveu o incidente como uma “execução extrajudicial de cidadãos” e pediu uma investigação sobre o incidente e que os responsáveis sejam levados à justiça.
Israel ainda não comentou oficialmente o vídeo, mas fontes militares disseram à imprensa local que estão monitorando de perto os desdobramentos internos na Faixa de Gaza.