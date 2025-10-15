Diário do Nordeste
Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza

Escrito por
AFP, Diário do Nordeste producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Mundo
Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.
Legenda: Execução realiza pelo Hamas de oito pessoas
Foto: AL-AQSA TV / AFP

Um vídeo divulgado pelo canal do Telegram da TV al-Aqsa, administrada pelo Hamas, nesta segunda-feira (13), revelou a execução de oito homens por combatentes armados do próprio grupo, em plena luz do dia, em uma rua movimentada da Cidade de Gaza.

As imagens fortes e amplamente compartilhadas mostram os homens vendados, amarrados e ajoelhados, cercados por uma multidão enquanto combatentes do Hamas, fortemente armados, se posicionam atrás deles. Pouco depois, os presos são executados a tiros.

Segundo o próprio Hamas, os mortos seriam membros de gangues criminosas palestinas envolvidas em atividades ilegais dentro da Faixa de Gaza.

A execução pública faz parte de uma campanha lançada pelo grupo para "restaurar a ordem" após o recente cessar-fogo com as forças israelenses, encerrando semanas de confrontos intensos.

Pedido de investigação

O Centro Al-Mezan para os Direitos Humanos, uma ONG palestina, descreveu o incidente como uma “execução extrajudicial de cidadãos” e pediu uma investigação sobre o incidente e que os responsáveis ​​sejam levados à justiça.

Israel ainda não comentou oficialmente o vídeo, mas fontes militares disseram à imprensa local que estão monitorando de perto os desdobramentos internos na Faixa de Gaza.

Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.
