Índia ordena inspeção de interruptores de alimentação de combustível dos aviões Boeing

Companhias aéreas da Índia que operam alguns modelos da Boeing devem vistoriar os interruptores de controle de combustível das aeronaves, segundo decisão do País nessa segunda-feira (14).

A medida ocorre dias após a investigação do acidente com o Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, no mês passado, descobrir que eles estavam desligados, deixando os dois motores sem combustível.

O avião caiu logo após a decolagem, matando todas as 242 pessoas a bordo, com exceção de uma, e 19 pessoas no solo.

Segundo a diretoria Geral de Aviação Civil da Índia, a diretriz se aplica ao Boeing 787 Dreamliner e a algumas variantes do Boeing 737. As companhias aéreas devem concluir as inspeções e apresentar suas conclusões ao órgão regulador até a próxima segunda-feira (21).

Relatório preliminar

Publicado no sábado (12) pela Agência Indiana de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), o relatório preliminar indica que o fornecimento de querosene para os dois motores da aeronave foi interrompido logo após a decolagem de Ahmedabad.

O corte dos interruptores provocou uma perda repentina de potência nos dois motores do avião, que caiu sobre edifícios próximos ao aeroporto.

O documento da AAIB não apresenta conclusões, nem atribui responsabilidades.

A gravação das conversas na cabine revelou que um dos pilotos perguntou ao outro: "Por que você cortou o fornecimento de combustível?" - o segundo respondeu que não havia cortado o fornecimento, segundo a AAIB.