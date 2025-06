Família fez foto dentro de avião da Air India antes de acidente em Ahmedabad

Uma família registrou em foto o último momento de todos juntos a bordo do voo AI-171 da Air India, antes de a aeronave cair, em Ahmedabad, na tarde dessa quinta-feira (12). Segundo o jornal indiano The Economic Times, Pratik Joshi, a esposa, Komi Vyas, e os três filhos pequenos do casal estavam a caminho de uma nova vida em Londres quando a tragédia aconteceu.

Pratik Joshi morava na Inglaterra há seis anos. Tinha se mudado para alavancar a carreira. Já Komi Vyas, que era uma respeitada médica do Pacific Hospital, em Udaipur, havia renunciado ao emprego apenas dois dias antes da viagem para se mudar com o marido e os filhos.

Os filhos do casal foram identificados sendo os gêmeos Nakul e Pradyut, de cinco anos, e Miraya, de oito. Na imagem que viralizou após o acidente, todos sorriam, parecendo animados com a nova vida no exterior.

Conforme um relatório da NDTV, um porta-voz do Pacific Hospital fez um relato sobre a médica: "Komi deixou o emprego recentemente para se juntar ao marido em Londres".

Vizinhos e amigos dizem que o casal era admirado não apenas pelas realizações profissionais, mas pelos valores progressistas. "A cidade inteira está de luto", disse um amigo próximo da família ao News18.

O avião da Air India, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu entre um hospital e uma área residencial logo após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad. A bordo estavam 242 pessoas. Até o momento, foram confirmadas mais de 290 mortes, sendo ao menos 204 de passageiros do avião.

Quem mais estava no avião?

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense no voo, disse a Air India.

A maioria das pessoas seria adulta, havendo somente 11 crianças, informou a Reuters. Ainda conforme a empresa área, os feridos foram levados para os hospitais mais próximos.