Ex-lutador Andrew Tate debocha de Greta Thunberg, revela localização e é preso por tráfico humano

O lutador Andrew Tate e o irmão dele, Tristan Tate, foram presos na Romênia, nessa quinta-feira (29), suspeitos de envolvimento com tráfico humano. Ele virou assunto nas redes sociais após provocar a ativista ambiental Greta Thunberg e, logo em seguida, foi encontrado pelas autoridades.

As especulações, até o momento, são de que um dos vídeos publicados por ele teria auxiliado na indicação do paradeiro dos dois pela polícia.

Com a provocação inicial de tate, Thunberg respondeu de forma afiada, viralizando a história no Twitter. Em seguida, o lutador resolveu rebater a jovem de 19 anos, mas deixou detalhes de onde estava à mostra nas imagens.

No vídeo de Tate, caixas de pizza em cima da mesa revelam o nome da pizzaria, confirmando a localização de onde os alimentos teriam sido pedidos na Romênia.

Um porta-voz de Andrew Tate alegou, em entrevista ao portal Daily Mail, que a intenção dele seria cooperar com as autoridades. "Não podemos fornecer detalhes no momento. No entanto, Andrew e Tristan Tate têm o maior respeito pelas autoridades romenas e sempre ajudarão de qualquer maneira que puderem", comentou.

Na publicação inicial de Tate, ele debochou de uma das pautas citadas frequentemente por Greta Thunberg. "Olá, Greta. Eu tenho 33 carros. Minha Bugatti tem um motor de 8.0L w-16 quad-turbo. Minhas duas Ferrari 812 competizione têm 6.5L v12s. Isso é só o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões", escreveu.

