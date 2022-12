Incêndio de grandes proporções em hotel-cassino deixa mortos e feridos no Camboja

Um incêndio de grandes proporções registrado no hotel-cassino Grand Diamond City provocou a morte de, pelo menos, dez pessoas nessa quarta-feira (28) em Poipet, no Camboja, próximo à fronteira com a Tailândia. O relatório inicial das autoridades locais informa que o fogo começou por volta das 23h30 (cerca de 13h30 no fuso horário de Brasília), e deixou aproximadamente "30 feridos".

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar o complexo de entretenimento e hospedagem sendo engolido pelas chamas e algumas gravações mostram pessoas pulando do prédio para escapar do fogo.

A mídia local disse haver cidadãos estrangeiros no cassino no momento do incêndio, conforme informações da agência internacional AFP.

Uma fonte ligada ao Ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que as autoridades do país estão ajudando a nação vizinha, com alguns dos feridos sendo encaminhados para a província tailandesa de Sa Kaeo. "As autoridades têm tentado controlar o incêndio, enviando também caminhões de bombeiros do lado tailandês", detalhou à AFP.

As chamas teriam começado no primeiro andar do complexo e se espalhando rapidamente pelo carpete do prédio, segundo informou um voluntário do grupo de resgate tailandês Ruamkatanyu Foundation. A agência Reuters disse que as autoridades locais afirmam que o fogo no local foi controlado.

