Confira imagens do conflito entre Rússia e Ucrânia, que completa uma semana nesta quarta (2)

A invasão russa à Ucrânia no dia 24 de fevereiro resultou em mudanças sociais, políticas e econômicas no cenário mundial. Nesta quarta-feira (2), os conflitos no leste europeu completaram uma semana, concentrando registros de resistência, assombro e destruição.

Em meio aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, mais de 800 mil ucranianos já fugiram do país. Também nesse cenário, o preço do petróleo atingiu uma alta marca no mercado internacional, aumentando para mais de US$ 110 nesta quarta-feira (2).

Nesta primeira semana de conflito, o Diário do Nordeste seleciona registros diversos, desde manifestantes protestando contra a invasão russa até imagens de prédios em chamas e de edifícios destruídos.

CONFIRA IMAGENS

Legenda: Pelo menos 800 mil ucranianos já fugiram do país após invasão da Rússia Foto: AFP

Legenda: Prédio em Kiev foi atingido por foguete russo em meio aos conflitos entre Ucrânia e Rússia Foto: Daniel Leal/AFP

Legenda: Manifestantes envoltos em bandeiras ucranianas seguram cartazes com os dizeres "Pare Putler" e "Europa, você precisa de mais refugiados?" em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim Foto: Odd Andersen / AFP

Legenda: Veículo blindado de transporte ucraniano foi destruído em Kharkiv Foto: Sergey Bobok/AFP

Legenda: Manifestante segura cartaz que diz "Sem SWIFT para a Rússia" durante manifestação contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, na cidade de Frankfurt am Main, na Alemanha. Foto: Yann Schreiber / AFP

Legenda: Imigrantes tentam entrar em território polonês enquanto sofrem com receios da invasão russa Foto: Leonid Shcheglov/Belta/AFP

Legenda: Pessoas são vistas do lado de fora da área isolada ao redor dos restos de um projétil em uma rua em Kiev Foto: Sergei Supinsky/AFP

Legenda: Bombeiros trabalham para conter um incêndio no complexo de edifícios que abriga o serviço de segurança regional em Kharkiv Foto: Sergey Bobok/AFP

Legenda: A Rússia já atacou a Ucrânia com pelo menos 56 foguetes e 113 mísseis, segundo o presidente ucraniano Foto: Sergei SUPINSKY / AFP