Conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao segundo dia nesta sexta-feira (25): acompanhe em tempo real

A Rússia iniciou o ataque à Ucrânia na madrugada de quinta-feira (24). Explosões foram ouvidas em Kiev, capital ucraniana, que amanheceu com o som de sirenes alertando sobre os bombardeiros.

Após o clima de tensão entre os países aumentar, voos foram cancelados no aeroporto russo de Rostov, perto da fronteira com a Ucrânia.

Segundo o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia, o fechamento do espaço aéreo do país ocorreu "por causa do alto risco de segurança". O tráfego civil foi interrompido logo após a meia-noite.

ALERTA ESTADUNIDENSE

O presidente norte-americano, Joe Biden, fez um pronunciamento na tarde de quinta-feira (24) sobre o ataque da Rússia à Ucrânia. Na coletiva, Biden disse que Vladimir Putin é o agressor, "Ele escolheu esta guerra, agora ele e o seu país arcarão com as consequências", afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Em discurso na Casa Branca, Joe Biden disse que nações que se juntarem ao país russo serão manchadas e também anunciou mais sanções contra a Rússia e disse que vai limitar as transações em dólar das empresas russas. "Rússia não negociará em dólar, euro ou iene", afirmou.

