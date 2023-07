'Chicote do deserto': nova espécie de cobra venenosa é descoberta na Austrália

Uma nova espécie de cobra venenosa foi descoberta na Austrália pelos pesquisadores James Nankivell, da Universidade de Adelaide, e Mark Hutchinson, do South Australian Museum. O museu anunciou a novidade nas redes sociais na última segunda-feira (17).

A cobra, de nome científico Demansia cyanochasma, foi chamada de “Chicote do Deserto” (Desert whip). James, estudioso de DNA, também contou com a ajuda dos herpetologistas de WA Brad Maryan e Brian Bush, especialistas que estudam répteis e que trabalham com coleções de espécimes de museus.

Brad e Brian documentam variações na aparência externa dos animais. A nova espécie tem características únicas, que se diferem das outras já existentes e catalogadas.

South Australian Museum Perfil oficial do museu "As informações obtidas das amostras genéticas mostram que os animais do deserto formam um pool genético próprio. Ao estudar espécimes de museus, podemos identificar diferenças externas que são sutis, mas consistentes o suficiente para permitir que a nova espécie seja reconhecida – mesmo para espécimes que não possuem uma amostra genética compatível".

Além disso, o museu declarou que por conta da abordagem, outras quatro novas espécies de lagartos foram descobertas no sul da Austrália.