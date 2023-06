Influencer é picado mais de 50 vezes por cobra; veja vídeo

Um criador de conteúdo sobre animais dos Estados Unidos repercutiu nos últimos dias ao compartilhar que foi mordido mais de 50 vezes por uma cobra. Jesse Rothacker mostrou o momento em que se deparou com um animal da espécie Lampropeltis triangulum triangulum, conhecida como cobra de leite, não venenosa.

Jesse encontrou o animal dos arredores de uma floresta e passou um período 'brincando' com o animal, pegando-o com as mãos. A cobra mordeu o influenciador em diversas áreas, como nos dedos, nas pernas, no nariz e até na testa.

Segundo o contador que aparece no vídeo, Jesse foi mordido 53 vezes. O influenciador explicou aos seguidores como identificar a cobra a partir dos padrões de coloração.

"O que eu notei sobre as milk snakes mais do que algumas outras cobras é que elas lhe darão uma pequena mordida defensiva e simplesmente se soltarão. Elas parecem estar testando a pessoa", disse Jesse.

Ao longo do 'ataque', a cobra chegou a se morder algumas vezes e ficou cansada, conforme brincou o influenciador. "Eu quase acredito que não é uma mordida ofensiva. Eu acho que realmente é uma mordida de curiosidade", apontou Jesse.