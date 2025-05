Carro atropela multidão e deixa quase 50 feridos em festa em Liverpool; veja vídeo

Um veículo atropelou uma multidão que participava do desfile pela conquista do título de campeão inglês do Liverpool, na noite desta segunda-feira (26), deixando quase 50 pessoas feridas, quatro em estado grave.

"Ainda há quatro pessoas hospitalizadas em estado grave, e esperamos que se recuperem muito, muito rápido", declarou Steve Rotheram, prefeito da região de Liverpool, no norte da Inglaterra.

Do total de feridos, 27 foram hospitalizados. Quatro crianças estão entre as vítimas, uma delas em estado grave, segundo os serviços de emergência. As equipes também atenderam 20 pessoas no local.

Apesar de uma chuva torrencial, centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas da cidade para celebrar o título do Liverpool na Premier League após a disputa, no domingo (25), da última rodada da competição.

Veja também Mundo Mais de 64 toneladas de ouro são descobertas em rio; reserva é estimada em mais de R$ 1,5 bilhão Ciência SpaceX prepara novo lançamento do megafoguete Starship após explosões; saiba como assistir

Motorista foi preso

Quando o desfile estava prestes a terminar, por volta das 18h locais (14h pelo horário de Brasília), um veículo atropelou a multidão. O motorista foi detido. Ele foi identificado como "um homem branco britânico, de 53 anos, da região de Liverpool".

A força de segurança descreveu o atropelamento como um incidente "isolado" que "não está sendo tratado como um ato terrorista".