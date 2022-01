Cantora Tcheca antivacina morre após se contaminar de propósito com a Covid-19

Na busca por obter o passaporte de vacinação, a cantora tcheca Hana Horka, 57 anos, se expôs propositalmente ao vírus da Covid-19. Porém, logo depois de sofrer complicações relacionadas à doença, a artista faleceu no último domingo (16), conforme anúncio realizado pela família na segunda-feira (17). As informações são do Portal G1.

Apesar do filho e do marido estarem devidamente imunizados contra a Covid-19, Hana recusou as doses por não acreditar na eficácia da vacina. De acordo com relato do filho da cantora, Jan Rek, para a rádio pública tcheca iRozhlas, a mãe decidiu contrair deliberadamente o vírus quando ele e o pai tiveram a doença no fim de 2021.

Jan Rek Filho de Hana "Ela preferiu viver normalmente conosco e pegar a doença para não ter que se vacinar. É triste que ela quis mais acreditar em estranhos do que em sua própria família".

Dois dias antes do óbito, a integrante do grupo tcheco Asonance, uma das bandas de folk mais antigas de seu país, chegou a compartilhar informações sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Relatava emoção por ter vencido a doença e o desejo de fazer uma viagem “urgente” a uma praia a fim de comemorar.

Porém, Jan detalhou que a mãe passou a ter complicações e, após voltar de uma caminhada sentindo muita dor nas costas, morreu de sufocamento na própria cama.

Comemoração pela doença

Assim que descobriu a contaminação, a cantora chegou a publicar em suas redes sociais uma postagem sobre a alegria de estar com a Covid, ignorando os esforços de Jan e do marido em tentar convencê-la a se vacinar.

“Estou muito feliz porque, desta forma, poderei ter uma 'vida livre' como os outros, ir ao cinema, tirar férias, ir à sauna, ao teatro”, escreveu a artista.

Após sua morte, Jan deseja que a notícia da morte de sua mãe venha reforçar a importância de ouvir especialistas, confiar em dados seguros e incentivar a vacinação contra o novo coronavírus.

No entanto, a República Tcheca registra um índice de imunização abaixo da média da Europa, com somente 63% da população vacinada completamente contra a Covid-19. Segundo o Portal G1, apenas 31% das pessoas elegíveis receberam a terceira dose do imunizante.

Culpa do movimento antivacina

Sua atitude era elogiada por muitos de seus fãs e amigos que também expressaram o desejo de pegar Covid. Considerando esse cenário, o filho da artista responsabiliza principalmente o movimento antivacina da República Tcheca e seus militantes pela morte da mãe.

Além disso, escreveu uma postagem no Facebook em que culpava dois representantes do movimento, o ator Jaroslav Dušek e a bióloga Soňa Peková. Para o filho, ambos têm "sangue em suas mãos", já que Hana compartilhava frequentemente postagens dos dois.

"Minha mãe não foi apenas alvo de uma desinformação total, mas também acreditava em opiniões sobre a imunidade natural e anticorpos que criaria quando pegasse a doença", conclui.

