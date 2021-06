Bebê é registrado com o nome de HTML em homenagem ao pai

Um bebê nascido na cidade de Bulacan, nas Filipinas, chamou a atenção das redes sociais após receber um nome inusitado. Em homenagem ao pai, ele foi registrado como HyperText Markup Language R. Pascual, a sigla 'HTML'.

O pai da criança, segundo o site Phil News, é desenvolvedor Web e trabalha com esta linguagem constantemente, já que ela pode ser utilizada para desenvolvimento tanto na Internet como na Intranet.

No Facebook, uma das tias do menino, Salie Rayo Pascual, compartilhou imagens do recém-nascido e ainda brincou com o nome inusitado.

"Bem-vindo ao mundo, HTML", escreveu ao também dizer que o pai da criança deve ter "exagerado" na criatividade ao nomeá-lo. O menino, segundo familiares, nasceu saudável pesando 2,2 kg.

Histórico familiar

Porém, se os usuários das redes sociais acharam o nome incomum, a família de HTML prova que é possível ir além.

O pai do bebê, por exemplo, se chama "Macaroni '85" e, além disso, ele tem uma irmã que recebeu o nome de "Spaghetti '88". Isso porque a tradição já é antiga, e Spaghetti possui dois filhos chamados de 'Cheese Pimiento' e 'Parmesan Cheese'.