Avião faz pouso forçado em trilho e piloto é resgatado segundos antes de ser atingido por trem

O piloto de um avião que precisou fazer uma aterrissagem forçada em uma linha férrea em Los Angeles, na Califórnia, foi retirado com ferimentos segundo antes de a aeronave ser atingida por um trem nesse domingo (9).

A aeronave caiu logo após a decolagem no bairro de Pacoima. O homem, que não foi identificado, teria perdido o controle do avião e acabou tendo que pousar em uma linha de trem.

Um video gravado por um oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles mostra o momento em que o piloto é retirado às pressas do avião com o rosto sangrando.

Piloto de um avião que precisou fazer uma aterrissagem forçada em trilho e é resgatado segundos antes de ser atingido por trem https://t.co/PK78RzBSAP pic.twitter.com/PZqSkFg0St — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 10, 2022

Instantes depois, o trem passa pela via e destrói a aeronave, jogando partes da estrutura por todas as direções.

A polícia local considerou que os oficiais “exibiram heroísmo e ação rápida ao salvar a vida de um piloto que fez um pouso de emergência nos trilhos da ferrovia”.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo