Atentado de 11 de setembro, nos EUA, completa 21 anos

Para muitos, o 11 de Setembro é o acontecimento histórico que demarca a passagem do milênio. Naquele dia, quatro ataques aéreos realizados na costa leste dos Estados Unidos mataram quase três mil pessoas. A chocante cena de duas aeronaves explodindo contra as torres do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque, congelou o planeta. A TV não parava e as informações que chegavam a cada hora ampliavam a dimensão da tragédia.

Um avião atingiu o prédio do Pentágono, na capital Washington. Um quarto caiu no estado da Pensilvânia e revelou outro drama. A queda se deu após passageiros e tripulação lutarem contra os sequestradores. Reportagem especial do Diário do Nordeste descrevia com precisão aquele cenário de horror.

"Todos os aeroportos do país fecharam. Nas ruas, a população ficou em pânico com medo das ações terroristas. Os atentados repercutiram no mercado financeiro internacional. No Brasil, os familiares ficaram apreensivos e sem comunicação com os parentes".

A partir dali, nada mais seria o mesmo. Mas, o que foi o 11 de Setembro? E hoje, 21 anos depois, como este atentado terrorista ainda repercute em nossa realidade? Listamos filmes, séries e livros para quem deseja aprofundar mais sobre o tema. Conferimos também as homenagens deste domingo às vítimas da pior série de atentados terroristas de toda a história dos EUA.

Como foi o 11 de Setembro?

É 2001, uma terça de sol forte em Fortaleza. Coisa de meio dia desço da linha Campus do Pici Unifor em direção de casa. Os celulares já estavam no mercado. Internet ainda não era a realidade que é hoje. Abro o portão e nada de TV Globinho no televisor da sala. Não teve Dragon Ball Z naquele 11 de Setembro. É quando vejo a cena dos aviões atingindo as torres pela primeira vez.

Os noticiários ouviam líderes mundiais. Além da repercussão, pairava o temor de novos ataques no decorrer daquele dia. Todos queriam saber quem eram os autores do ataque. O pânico de uma terceira guerra acompanhava a constante repetição daquelas imagens. Recuperamos os fatos em torno daquela manhã de 11 de setembro.

Numa ação coordenada, boeings 767 e 757 das companhias American e United Airlines foram sequestrados. Os grandes jatos comerciais foram usados como armas naquele devastador ataque contra os Estados Unidos.Às 9h56, um primeiro avião colide contra a torre sul do World Trade Center. Poucos minutos depois (10h14) ocorre o segundo ataque, dessa vez à torre norte.

O World Trade Center era o prédio mais alto de Nova Iorque, com 417 metros de altura, 38 mil metros quadrados de lojas e as famosas torres gêmeas, de 110 andares. O edifício era o quinto mais alto do mundo e o segundo dos EUA (só perdia para a Sears Tower, de Chicago, com 443 metros).

Mais de 40 mil pessoas de 430 companhias de 28 nacionalidades diferentes trabalhavam no local. As torres gêmeas desabaram menos de uma hora depois. Além do coração financeiro daquele país, outro alvo foi o Pentágono, a sede do Departamento da Defesa e do Comando das Forças Armadas do país, localizada nos arredores de Washington.

Todos os aeroportos foram interditados. O pânico de possíveis novos ataques, dessa vez a usinas nucleares, termelétricas e refinarias de petróleo era real. Em discurso à nação, o então presidente George W. Bush chegou a falar em "milhares de mortos" e deu a entender que o maior suspeito seria o bilionário saudita Osama Bin Laden, líder do Taleban.

Diário do Nordeste em 12/09/2001 A dimensão dos ataques deixou o mundo perplexo e evidenciou aquilo em que poucos acreditariam: a vulnerabilidade do maior império mundial. Os estilhaços do WTC atingiram as principais bolsas do mundo. A Bolsa de Valores de São Paulo suspendeu o pregão às 11h15, quando o Ibovespa estava em queda de 9,18%. Em Fortaleza, a população parou em frente à tevê, atônita diante de roteiro de horrores só visto na ficção".

A série de ataques foi coordenada e realizada pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda. Ao todo, 2.996 pessoas morreram e mais de seis mil foram feridos. A tragédia ainda repercute e anualmente o episódio é cercado por homenagens à memória destas vidas.

Homenagens às vítimas

Neste domingo (11), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou de sessão solene junto ao Memorial do Pentágono. Autoridades militares como o secretário da Defesa Lloyd J. Austin III e do chefe do Estado-Maior, general Mark A. Milley também foram confirmados.

A primeira-dama Jill Biden está programada para falar em Shanksville (Pensilvânia),localidade onde um dos aviões sequestrados caiu. Em Nova Iorque, serão lidos os nomes de todas as vítimas. O dia na cidade será marcado por momentos de silêncio e outras homenagens. Comunidades ao redor do país realizaram vigílias à luz de velas e cultos religiosos.

Hoje, no local onde antes estavam as Torres Gêmeas funciona o Memorial do 11 de setembro. O espaço conta com um museu dedicado às vítimas dos atentados. Estima-se que o acervo reúne mais de 10.000 objetos, entre os quais estão os depoimentos de alguns sobreviventes e material recuperado dos escombros.

Obras para conhecer o 11 de Setembro

19 terroristas sequestraram os quatro aviões comerciais com passageiros a bordo. No decorrer das décadas, o 11 de setembro serviu como referência para diversas obras literárias e cinematográficas. Selcionamos algumas das produções que aprofundam os fatos em torno deste trágico episódio.

Livros

Filmes

Voo United 93 (2006)

Fahrenheit, 11 de Setembro (2004)

O Relatório (2019)

Ponto de virada (2021)

Cronologia do 11 de Setembro

8h46min - (9h46min de Brasília) um Boeing 767 da American Airlines com 92 pessoas a bordo, incluindo cinco seqüestradores, choca-se contra uma das duas torres do WTC.

9h03min - outro Boeing 767, da United Airlines, com 65 pessoas a bordo, incluindo cinco seqüestradores, choca-se contra a outra torre do WTC, provocando uma grande explosão.

9h30min - em Sarasota, na Flórida, o presidente George W. Bush declara que se trata “aparentemente de um ataque terrorista” e ordena uma “investigação completa para encontrar os terroristas e puni-los”.

9h43min - um Boeing 757 da American Airlines com 64 pessoas a bordo, incluindo cinco seqüestradores, choca-se contra o Pentágono, em Washington, provocando duas explosões.

9h45min - a autoridade de aviação civil ordena o cancelamento de todos os vôos comerciais no país. As pessoas são retiradas da Casa Branca e, pouco depois, do Pentágono.

9h53min - as pessoas são retiradas do Departamento de Estado.

10h05min - uma das torres do WTC desmorona, em meio a uma imensa nuvem de poeira.

10h10min - um Boeing 757 da United Airlines que viajava de Newark (New Jersey) para São Francisco (Califórnia) com 44 pessoas a bordo, incluindo quatro terroristas, cai num campo aberto no Estado da Pensilvânia.

10h28min - a segunda torre do WTC desaba como um castelo de cartas, espalhando milhares de toneladas de escombros pelas ruas adjacentes. Uma nuvem de poeira negra cobre todo o sul da Ilha de Manhattan.

11h02min - o prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, pede que a população abandone o sul de Manhattan.

