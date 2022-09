Como o efeito Mandela explica a fofoca entre Dragon Ball Z, Rede Globo e ataques do 11 de Setembro?

Há 21 anos, o mundo testemunhava uma de suas maiores tragédias. Em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, foram alvo de uma coordenada ação terrorista. A série de ataques matou 2.996 pessoas e mais de seis mil ficaram feridas.

Naquela manhã de terça-feira, os noticiários da TV foram tomados pelo acontecimento. As impressionates cenas dos atentados e as informações sobre as vítimas chegavam a cada minuto. O planeta parou e não foi diferente com o Brasil. Duas décadas se passaram e as lembranças em torno desse espisódio ainda estão presentes.

Uma, mesmo não sendo real, entrou para o imaginário da cultura pop brazuka. Com o tempo, uma certa história sobre o 11 de Setembro passou a circular entre os brasileiros. Até hoje, tem gente que jura de pés juntos a seguinte conversa. Naquela terça-feira, para informar da tragédia, a cobertura jornalística da Rede Globo interrompeu um momento importante de Dragon Ball Z.

Fãs do anime mandaram a braba na internet no correr dos anos. Naquele dia, a música do Plantão da Globo tocou na mesma hora em que Goku estava prestes a atingir o terceiro nível de Super Sayajin. Sim, tem uma turma por aí afirmando que se lembra do momento em que o desenho foi cortado. A coisa é tão séria que esta lorota foi classificada como mais um caso do "efeito Mandela". Afinal, aconteceu tudo isso realmente com o desenho japonês e o que esse tal efeito explica?

TV Globinho e 11 de Setembro

Diferentes sites voltados ao segmento de notícias nerd desmentem essa história. A tragédia teve início às 9h46min (horário de Brasília), momento em que o Boeing 767 da American Airlines com 92 pessoas a bordo, incluindo cinco sequestradores, choca-se contra uma das duas torres do WTC.

A exibição do desenho sequer tinha começado. Na programação da Globo para aquele dia, o programa Bambuluá (apresentado pela Angélica) começava às 9h30. Vale salientar. Naquele momento, a TV Globinho ainda não era um programa, tratava-se de um quadro do infantil televisivo e ia ao ar por volta das 10h30.

Segundo matéria do Omelete, a partir de acesso ao site TV Pesquisa da PUC-RJ, a Rede Globo lançou o primeiro plantão às 9h45. A partir das 10h, a grade do canal carioca focou exclusivamente na cobertura da tragédia.Conclusão, Dragon Ball Z nem chegou a ser interrompido pois nunca foi exibido naquele dia.

Outro detalhe, a transformação de Goku só acontece no capítulo 245. O episódio de 11 de setembro de 2001 seria o capítulo 237, chamado “Vegeta Luta Por Seus Entes Queridos”. Uma dica. Dragon Ball Z entrou no catálogo da Globoplay em setembro do ano passado.

Efeito Mandela

Mesmo assim, a memória de uma boa quantidade de pessoas é categórica ao afirmar que o Al-Qaeda/Bin Laden atrapalhou a exibição de Dragon Ball Z. Quando um grupo de pessoas compartilha uma memória falsa, temos uma situação explicada pelo "Efeito Mandela"

O termo constuma ser atribuído a Fiona Broome, uma auto-proclamada pesquisadora de fenômenos sobrenaturais. Em 2009, ela lançou um site para documentar o fenômeno que acontece quando alguém tem uma memória clara de algo que nunca aconteceu nesta realidade.

Segundo Broome, ela e outros conhecidos tinham lembranças de que o ativista e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela morrendo em uma prisão anos antes de sua morte real, com um funeral televisionado. Contudo, Mandela faleceu em 2013. Isso levanta a questão. Como tantas pessoas, até mesmo estranhos, podem ter a mesma memória de algo que não aconteceu?

Além de Dragon Ball Z e Mandela, o efeito também pode ser visto em outras áreas da cultura pop, como a real cor do rabo do pikachu ou a letra de "We are the champions?" Aqui, muitas pessoas acreditam que Freddie Mercury finaliza a música com “Cause we are the champions… of the world”? Nada disso, o complemento “of the world” é usado no meio da canção, mas não no final.