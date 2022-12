Ana Mercedes Hoyos: artista é homenageada pelo Google neste sábado (17)

Conhecido por homenagear personalidades, o doodle utilizado pelo Google neste sábado (17) celebra Ana Mercedes Hoyos, pintora e escultora colombiana. A data foi escolhida como homenagem ao dia em que a artista ganhou o primeiro lugar na exposição "Espaços Ambientais", de 1968, do Museu de Arte Moderna de Bogotá.

Quem foi Ana Mercedes Hoyos

Nascida em 29 de setembro de 1942, Ana Mercedes Hoyos estudou história da arte desde cedo. Em seus primeiros trabalhos, priorizou traços mais minimalistas e abstratos, o que levou à sua primeira coleção, intitulada "Ventanas". Visto por muitos como o ponto de virada de sua carreira, o trabalho ganhou o Prêmio Caracas do Salão Nacional de Artistas da Colômbia.

Em 1970, a artista conquistou reconhecimento internacional com "Atmosfera", conjunto que explora os parâmetros da luz. Anos mais tarde, na década de 1980, Hoyos aproveitou a flora típica de Cartagena, onde morava, para criar novas obras.

Durante sua jornada artística, a pintora ainda se dedicou a quadros de natureza-morta, utilizando sua experiência com o uso das luzes e as cores tropicais para capturar as belas paisagens do Caribe.

Atualmente, seu trabalho pode ser conferido em vários locais do globo: no Museu de Arte Moderna da Cidade do México, no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana e no Museu de Bogotá.

