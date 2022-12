Joe Biden assina lei para proteger o casamento homoafetivo nos Estados Unidos

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, assinou uma lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo, durante ato na Casa Branca nesta terça-feira (13). O norte-americano afirmou que o país "dá um passo vital em direção à igualdade, à liberdade e à justiça, não só para alguns, mas para todos".

"Meus compatriotas, o caminho até este momento foi longo, mas aqueles que acreditam na igualdade e na justiça, vocês nunca desistiram. Conseguimos. Vamos continuar o trabalho pela frente. Eu prometo", celebrou o presidente.

Legenda: Biden assinou a Lei de Respeito ao Casamento Foto: Brendan Smialowski / AFP

A cerimônia de promulgação da lei foi para milhares de pessoas e teve a participação dos cantores Cindy Lauper e Sam Smith.

Legenda: O cantor Sam Smith foi atração musical do evento nesta terça-feira Foto: Brendan Smialowski / AFP

Lei de Respeito ao Casamento

A Lei do Respeito ao Casamento foi votada e aprovada pelo Congresso dos EUA em novembro. Ela chegou a ser revisada para anteder às preocupações de republicanos contra possíveis punições ou restrições à liberdade religiosa de instituições que não reconhecem a união homoafetivas.

Todos os representantes democratas votaram a favor do projeto, enquanto somente 39 republicanos foram favoráveis. Um total de 169 membros do partido conservador votou contra.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos é garantido pela Suprema Corte desde 2015, mas movimentos conservadores, como a anulação do direito ao aborto em junho, deixaram os progressistas com medo pelo futuro desse direito alcançado.

