Visto de modelo plus size é negado na Nova Zelândia por estar "acima do peso"

A modelo plus size, Mondelea Bezuidenhout, teve sua cidadania negada na Nova Zelândia por estar "acima do peso". Segundo o site Mirror, ela foi instruída a perder 30 kg para que pudesse residir no país, pois seu índice de massa corporal estaria "muito alto".

Autoridades neozelandesas afirmaram que o excesso de peso pode sobrecarregar o sistema de saúde do país. Contudo, a modelo conseguiu um encaminhamento médico dizendo que estava com boa saúde.

Mondelea contou como agora malha cinco dias por semana. "Sempre fui maior que as outras pessoas e me aceitei como sou".

Ela tem 36 anos e nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul. É residente no país desde 2018, e solicitou a documentação para ficar mais próxima de seu marido e filhos pequenos.