Modelo plus size impedida de embarcar em voo por 'ser gorda' chega ao Brasil

A modelo plus size Juliana Nehmne se emocionou ao chegar no Brasil, na tarde desta sexta-feira (25), após ser impedida de embarcar do Líbano para o Catar por 'ser gorda'.

"Tô no Brasil. Tô muito aliviada. Um pouquinho de falta de ar, mas pela ansiedade", disse Juliana, após chegar em voo no aeroporto de São Paulo.

A modelo voltava para o Brasil, após viagem com a família, e foi impedida de embarcar em um avião da companhia aérea Qatar Airways, na quarta-feira (23). Segundo relato, uma aeromoça disse à modelo que ela não poderia embarcar por ser muito gorda.

Juliana disse que a companhia aérea afirmou que ela não tinha direito à passagem econômica, adquirida por 1 mil dólares (cerca de R$ 6 mil), e que precisaria adquirir uma executiva por 3 mil dólares (R$ 16 mil) ou dois bancos comuns para "caber no assento".

Ela deveria embarcar em uma conexão do Líbano para Doha, no Qatar e, em seguida, ir para o Brasil. A modelo compartilhou um vídeo denunciando a situação em suas redes sociais e o caso ganhou visibilidade, compartilhado por algumas influenciadoras digitais.

"Eu não tenho palavras para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus e agradecer a cada um de vocês que abraçaram essa causa", desabafou Juliana via stories do Instagram.

Juliana Nehmne Modelo "Eu tava com muito medo, eu tava realmente desesparada. No momento que eu realmente decidi enviar aquele vídeo para o Instagram, foi porque eu realmente não via como resolver a situação"

Impedida de voltar para casa

Após denunciar o caso de gordofobia nas redes sociais, Juliana recebeu apoio do embaixador do Brasil no país da Ásia Ocidental, além do Consulado Brasileiro, para conseguir embarcar sem pagar por um assento extra — além de outras taxas —, como chegou a ser exigido pela companhia área anteriormente.

Ela conseguiu seguir viagem na quinta-feira (24), após grande mobilização nas redes sociais. Juliana afirmou que não recebeu reembolso da passagem comprada para o voo de quarta-feira, do qual foi impedida de entrar, e não tinha condições de comprar outras passagens.

Juliana também disse que ela e sua mãe teriam que pagar uma multa para remarcar as passagens. Ela ressaltou que não enfrentou problemas em seus voos de ida para o Líbano.

No desabafo, a modelo chorou e disse que nunca havia sofrido tanta gordofobia. "Sempre fui muito realista comigo mesma. Sei que sou gorda e atrapalho. Falo pra minha mãe 'só vou viajar se você estiver do meu lado'. Se ela ficar do meu lado, infelizmente, atrapalho ela", afirmou.

